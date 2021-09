“Perché non voglio figli”. Elodie è chiarissima. E rompe il silenzio sulla famosa rottura con Marracash (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ultimo suo show in tv è stato apprezzato da tutti: Elodie è stata ospite di Alessandro Cattelan in Da Grande. Nel corso della prima puntata del varietà, il conduttore e la cantante hanno dedicato uno spazio all’indimenticata icona di musica e tv scomparsa lo scorso luglio: reduce dal successo ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo, Elodie, in abiti Andreadamo, designer calabrese, si è esibita sulle note dei brani più noti di Carrà. Lo spazio è stato uno dei più apprezzati dell’intera trasmissione, tanto da diventare virale in rete. “Sei stata parte della storia del nostro Paese e un riferimento per qualunque donna che desiderasse fare intrattenimento, sei stata pura avanguardia. Stasera ero visibilmente emozionata, è stato un onore. Grazie per tutto quello che ci hai regalato”, sottolinea Elodie. Dal punto di vista ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ultimo suo show in tv è stato apprezzato da tutti:è stata ospite di Alessandro Cattelan in Da Grande. Nel corso della prima puntata del varietà, il conduttore e la cantante hanno dedicato uno spazio all’indimenticata icona di musica e tv scomparsa lo scorso luglio: reduce dal successo ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo,, in abiti Andreadamo, designer calabrese, si è esibita sulle note dei brani più noti di Carrà. Lo spazio è stato uno dei più apprezzati dell’intera trasmissione, tanto da diventare virale in rete. “Sei stata parte della storia del nostro Paese e un riferimento per qualunque donna che desiderasse fare intrattenimento, sei stata pura avanguardia. Stasera ero visibilmente emozionata, è stato un onore. Grazie per tutto quello che ci hai regalato”, sottolinea. Dal punto di vista ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché non I presidenti di Regione della Lega contro la revisione del Catasto: "Ingiustificabile" ... se non bloccare, la ripresa post pandemia'. Per questo i presidente di Regione del Carroccio si ... Unioncamere parla invece di una stangata fiscale sul mattone, perché sugli immobili grava di fatto una ...

Red Bull Cliff Diving con l'azzurro Alessandro De Rose: 'Sogno i tuffi da grandi altezze alle Olimpiadi e un programma tv' Non sono un grande fan del calcio. Ci ho provato a seguirlo ma non riesco a farmi prendere. Forse perchè il mio è uno sport individuale e in cui succede tutto in pochi attimi'. Mai pensato di ...

