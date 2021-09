"Per lei lacrime vere". Elena Sofia Ricci, lo strazio infinito per l'amica diva morta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Elena Sofia Ricci si commuove ricordando Mariangela Melato, una delle attrici più amate del cinema e del teatro. Adesso la Ricci diventa protagonista della prima delle nuove puntate di Illuminate, si tratta di una serie di documentari di Rai3 dove alcune attrici raccontano la vita di grandi donne del passato. Lei ricorda la Melato e al settimanale DiPiù, diretto da Osvaldo Orlandini, dice: "Ho pianto lacrime vere per la mia amica La prima volta che l'ho incontrata era già una diva e io un'attrice squattrinata". La Ricci intervista, durante la puntata, tutti coloro che hanno conosciuto la grande Mariangela Melato. Ovviamente, c'è anche Renzo Arbore - che con lei ha vissuto una lunga storia d'amore (interrotta per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021)si commuove ricordando Mariangela Melato, una delle attrici più amate del cinema e del teatro. Adesso ladiventa protagonista della prima delle nuove puntate di Illuminate, si tratta di una serie di documentari di Rai3 dove alcune attrici raccontano la vita di grandi donne del passato. Lei ricorda la Melato e al settimanale DiPiù, diretto da Osvaldo Orlandini, dice: "Ho piantoper la miaLa prima volta che l'ho incontrata era già unae io un'attrice squattrinata". Laintervista, durante la puntata, tutti coloro che hanno conosciuto la grande Mariangela Melato. Ovviamente, c'è anche Renzo Arbore - che con lei ha vissuto una lunga storia d'amore (interrotta per ...

