Per le strade di Kabul, dopo la vittoria dei taliban (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il movimento estremista sostiene che ora il paese è più sicuro, ma l’economia è in grave crisi perché gli aiuti internazionali sono stati tagliati. Intanto le donne temono di perdere i diritti conquistati negli ultimi anni. Il video. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il movimento estremista sostiene che ora il paese è più sicuro, ma l’economia è in grave crisi perché gli aiuti internazionali sono stati tagliati. Intanto le donne temono di perdere i diritti conquistati negli ultimi anni. Il video. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Per strade Gas tossici e piogge acide : cosa succede nel cielo delle Canarie ...alle colate laviche che hanno invaso le strade dei paesini di La Palma - evacuati in tutta fretta - anche scosse di terremoto e nubi tossiche che, secondo gli esperti, potrebbero durare ancora per ...

Bentley Systems annuncia i finalisti del 2021 Going Digital Awards delle infrastrutture ... Winnipeg, Manitoba, Canada Strade e autostrade Larsen and Toubro - Transportation Infrastructure ... Muntinlupa, Manila, Filippine Per ulteriori informazioni sui finalisti, visita yii.bentley.com . ...

Auto d’epoca, nel weekend due grandi eventi a Maranello Maranello capitale delle auto storiche: la città del Cavallino è pronta ad accogliere due importanti eventi nel fine settimana di Modena Motor Gallery, la mostra mercato di auto e modo d’epoca. Inizia ...

