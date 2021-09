Per la svolta verde nei trasporti sono in arrivo 43 miliardi, dice il ministro Giovannini (Di mercoledì 22 settembre 2021) «La transizione ecologica è necessaria, oltre che essere una grande opportunità. Ha dei costi, ma il governo, come ha già fatto nei mesi scorsi è impegnato a evitare che l’aumento dei prezzi ricada sulle famiglie più fragili». Lo dice il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini alla Stampa. Per incentivare le politiche verdi, il suo ministero avrà a disposizione 43 dei 62 miliardi di euro stanziati tra Pnrr, fondo complementare e bilancio dello Stato. Ovvero il 70% del totale. Nonostante gli organismi che dovrebbero accelerare i pareri sulle grandi opere dopo due mesi non sono ancora operativi, Giovannini assicura che i membri del Comitato speciale del Consiglio dei lavori pubblici, di competenza del Mims, «sono stati identificati e ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 settembre 2021) «La transizione ecologica è necessaria, oltre che essere una grande opportunità. Ha dei costi, ma il governo, come ha già fatto nei mesi scorsi è impegnato a evitare che l’aumento dei prezzi ricada sulle famiglie più fragili». Loildelle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enricoalla Stampa. Per incentivare le politiche verdi, il suo ministero avrà a disposizione 43 dei 62di euro stanziati tra Pnrr, fondo complementare e bilancio dello Stato. Ovvero il 70% del totale. Nonostante gli organismi che dovrebbero accelerare i pareri sulle grandi opere dopo due mesi nonancora operativi,assicura che i membri del Comitato speciale del Consiglio dei lavori pubblici, di competenza del Mims, «stati identificati e ...

Advertising

capuanogio : ?? In settimana la riunione del CTS che può deliberare il passaggio della capienza degli stadi al 75% con la volont… - enpaonlus : ENPA, con altre associazioni, ha presentato ieri al Comune di #Verona istanza di accesso civico agli atti per saper… - zazoomblog : Per la svolta verde nei trasporti sono in arrivo 43 miliardi dice il ministro Giovannini - #svolta #verde… - HuffPostItalia : Giovannini: 'La transizione ecologica è necessaria'. 43 miliardi per la svolta verde - Linkiesta : Per la svolta verde nei trasporti sono in arrivo 43 miliardi, dice il ministro Giovannini -