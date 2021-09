Per entrare alla Camera da oggi i parlamentari dovranno avere il Green Pass (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Green Pass per fare ingresso nei palazzi del Parlamento italiano è (quasi) ufficiale. Questa mattina si sono riuniti i capigruppo della Camera che, secondo quanto anticipato da Ansa, hanno dato il via libera all’entrata in vigore di questa misura. In serata dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale da parte dell’ufficio di Presidenza di Montecitorio, in attesa che la stessa decisione (in caso contrario si creerebbe un clamoroso vulnus) venga presa all’interno di Palazzo Madama. Il tutto, come previsto decreto legge, dovrebbe partire dal prossimo 15 ottobre. Green Pass Parlamento, il via libera alla Camera (in attesa del Senato) Alle 14, a Montecitorio, è iniziata la riunione che ha coinvolto i capigruppo di tutti i partiti presenti alla ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilper fare ingresso nei palazzi del Parlamento italiano è (quasi) ufficiale. Questa mattina si sono riuniti i capigruppo dellache, secondo quanto anticipato da Ansa, hanno dato il via libera all’entrata in vigore di questa misura. In serata dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale da parte dell’ufficio di Presidenza di Montecitorio, in attesa che la stessa decisione (in caso contrario si creerebbe un clamoroso vulnus) venga presa all’interno di Palazzo Madama. Il tutto, come previsto decreto legge, dovrebbe partire dal prossimo 15 ottobre.Parlamento, il via libera(in attesa del Senato) Alle 14, a Montecitorio, è iniziata la riunione che ha coinvolto i capigruppo di tutti i partiti presenti...

