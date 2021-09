Pensioni invalidità 2021, la richiesta ad ANMIC: combattere per estensione range 74-99% (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un tema di continuo interesse é quello relativo alle Pensioni di invalidità e nello specifico sono molti coloro che ci stanno scrivendo in privato o sul sito per chiedere che i riflettori sull’aumento per la pensione dei disabili parziali, nel range 74-99%, non passi inosservato. Nel mentre é ripartita la trasmissione radiofonica di Radio ANMIC 24 condotta dal presidente nazionale dell’associazione Nazaro Pagano. La trasmissione ha il compito di merrere in luce i problemi che incontrano maggiormente i disabili al fine di dare loro voce, é possibile ascoltarla il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 12.00 e 19.00 solo su radio ANMIC 24. Proprio in vista di questa ripartenza il Presidente Pagano ha parlato di una nuova stagione ricca di impegno e attività in favore delle persone con disabilità. Molti ci ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un tema di continuo interesse é quello relativo alledie nello specifico sono molti coloro che ci stanno scrivendo in privato o sul sito per chiedere che i riflettori sull’aumento per la pensione dei disabili parziali, nel74-99%, non passi inosservato. Nel mentre é ripartita la trasmissione radiofonica di Radio24 condotta dal presidente nazionale dell’associazione Nazaro Pagano. La trasmissione ha il compito di merrere in luce i problemi che incontrano maggiormente i disabili al fine di dare loro voce, é possibile ascoltarla il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 12.00 e 19.00 solo su radio24. Proprio in vista di questa ripartenza il Presidente Pagano ha parlato di una nuova stagione ricca di impegno e attività in favore delle persone con disabilità. Molti ci ...

