Pelè torna a sorridere e si dedica... alla cyclette: "Tornerò presto al Santos?" VIDEO (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Amici mando questo VIDEO realizzato oggi da mia moglie, per condividere con voi la mia gioia. Sono circondato da affetto e incoraggiamento che mi fanno sentire un pò meglio ogni giorno. Pedalando così,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Amici mando questorealizzato oggi da mia moglie, per condividere con voi la mia gioia. Sono circondato da affetto e incoraggiamento che mi fanno sentire un pò meglio ogni giorno. Pedalando così,...

