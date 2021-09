Pelé sulla cyclette: «Miglioro ogni giorno circondato da affetto» (Di mercoledì 22 settembre 2021) La travolgente voglia di vivere e di lottare di Pelé. Il grande ex numero 10 del Brasile, in cura presso l’Albert Einstein Hospital di San Paolo per un cancro al colon, continua la sua convalescenza dopo l’operazione. O Rey ha postato su Instagram un video che lo ritrae fare la cyclette assistito da due operatori sanitari. “Amici, mando questo video che mia moglie ha realizzato oggi, per condividere con voi la mia gioia. Sono circondato da affetto e incoraggiamento per sentirmi un po’ meglio ogni giorno. Pedalando così, tornerò presto al Santos, non credete?”, scrive Pelé. Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) La travolgente voglia di vivere e di lottare di. Il grande ex numero 10 del Brasile, in cura presso l’Albert Einstein Hospital di San Paolo per un cancro al colon, continua la sua convalescenza dopo l’operazione. O Rey ha postato su Instagram un video che lo ritrae fare laassistito da due operatori sanitari. “Amici, mando questo video che mia moglie ha realizzato oggi, per condividere con voi la mia gioia. Sonodae incoraggiamento per sentirmi un po’ meglio. Pedalando così, tornerò presto al Santos, non credete?”, scrive

