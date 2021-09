Pedopornografia online, minori sfruttati sessualmente: 13 arresti in tutta Italia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lotta alla Pedopornografia: tredici arresti e ventuno denunce. È il bilancio dell'imponente operazione della Polizia, tenuta anche sotto copertura, contro lo sfruttamento sessuale dei minori online . ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lotta alla: tredicie ventuno denunce. È il bilancio dell'imponente operazione della Polizia, tenuta anche sotto copertura, contro lo sfruttamento sessuale dei. ...

