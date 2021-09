Pedopornografia online | blitz in tutta Italia | arresti anche a Napoli

NewSicilia : +++Sequestrati oltre 250 files contenenti immagini di atti sessuali tra adulti e minori, con violenze sessuali subi… - Agenzia_Ansa : Tredici arresti e 21 denunce. E' il bilancio dell'imponente operazione della Polizia, contro lo sfruttamento sessua… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Pedopornografia online, indagine della Polizia Postale L'inchiesta coordinata a Palermo ha coinvolto tutto il territorio… - Scisciano : Contrasto della pedopornografia online: 13 persone arrestate - infoitinterno : Pedopornografia online: 13 arresti e 21 denunce in tutta Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Pedopornografia online

Per oltre un anno e mezzo si sono scambiati nel dark web foto e video pornografici con neonati vittime degli abusi o con bambini che subivano violenze dagli adulti, o ancora con minori sotto i 14 anni ...... presso il Centro Nazionale per il Contrasto dellaon - line (C. N. C. P. O.). Nella fase esecutiva, realizzata con il supporto degli Uffici di Specialità di Bari, Bologna, Cagliari, ...Le accuse nei confronti degli indagati, in tutt'Italia, sono di divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico. In totale sono stati sequestrati più di 250 mila file.ROMA, 22 SET - Tredici arresti e 21 denunce. E' il bilancio dell'imponente operazione della Polizia, tenuta anche sotto copertura, contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse nei conf ...