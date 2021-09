Pedopornografia online | 13 arresti in tutta Italia In manette anche un ufficiale della Guardia di finanza

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set –, retata in: tredici, tra cui undi. Si scambiavano su Internet foto e video con atti sessuali tra adulti e minori. Sono stati sequestrati più di 250mila file. Tra le persone coinvolteanziani, lavoratori autonomi, laureati. Intredici persone per divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico. Altre 21 sono state denunciate.in. Indagini durate un anno e mezzo Le indagini, durate più di un anno e mezzo, sono state condotte sotto la direzione ...

... e tenuta anche sotto copertura, contro lo sfruttamento sessuale dei minori. Le accuse nei ...coordinamento del Servizio Centrale presso il Centro nazionale per il contrasto della...... individuato quale opera a sé stante ed agganciato ad un fantomatico contatore di valore, ...che la platea dei lavoratori disagiati si allarghi troppo' Altre News Pedofilia e. Don ...TRENTO. Tredici arresti e 21 denunce. E' il bilancio dell'imponente operazione della Polizia, tenuta anche sotto copertura, contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse nei confronti d ...Agenti infiltrati sotto copertura per potere stanare una rete di pedopornografia online. È quanto emerge dal blitz portato a termine dalla polizia postale in tutta Italia e che è partito da ...