Pedopornografia online, 13 arresti in tutta Italia: c'è anche un ufficiale della guardia di finanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un'imponente operazione della polizia contro lo sfruttamento sessuale dei minori online ha portato all' arresto di tredici persone e a 21 denunce. Le accuse nei confronti degli indagati sono di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un'imponente operazionepolizia contro lo sfruttamento sessuale dei minoriha portato all' arresto di tredici persone e a 21 denunce. Le accuse nei confronti degli indagati sono di ...

