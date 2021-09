Pedopornografia, minori sfruttati sessualmente su internet: 13 arresti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lotta alla Pedopornografia: tredici arresti e ventuno denunce. È il bilancio dell'imponente operazione della Polizia, tenuta anche sotto copertura, contro lo sfruttamento sessuale dei minori online . ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lotta alla: tredicie ventuno denunce. È il bilancio dell'imponente operazione della Polizia, tenuta anche sotto copertura, contro lo sfruttamento sessuale deionline . ...

messina_oggi : PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha concluso un’importante operazione, tenuta anche in modalità undercover… - messina_oggi : PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha concluso un’importante operazione, tenuta anche in modalità undercover… - fisco24_info : Pedopornografia, smantellata rete online: 13 arresti in tutta Italia: Si scambiavano su internet, foto e video con… - QdSit : La Polizia ha arrestato 13 persone e ne ha denunciate altre 21 al termine di una indagine sullo sfruttamento sessua… - CN24_tv : Video hard con minori, anche neonati: 13 arresti, sequestrati 250mila file pedopornografici ?? QUI ??… -