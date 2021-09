Pedopornografia | blitz in tutta Italia | arrestate 13 persone

(Di mercoledì 22 settembre 2021), dopo un’indagine durata un anno e mezzo scattano le manette da Nord a Sud: 21sono invece indagate Getty ImagesTredicied altre ventuno denunciate. Ancora un’operazione da parte della Polizia di Stato contro la pedofilia. Le accuse rivolte allecoinvolte sono detenzione, divulgazione e cessione di materiale pedo-pornografico. Le indagini sono state attente e silenziose e hanno avuto la durata di un anno e mezzo, condotte dalla Procura di Palermo e dal Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Sicilia Occidentale. Decisivo il coordinamento del Servizio Centrale, presso il Centro Nazionale per il Contrasto dellaon-line (C.N.C.P.O.). Tra i tredici arresti (in altrettante città ...

IL RUOLO DEGLI AGENTI INFILTRATI Agenti infiltrati sotto copertura per potere stanare una rete di pedopornografia online. È quanto emerge dal blitz portato a termine dalla polizia postale in tutta Italia. Dopo aver scovato i responsabili on line è venuto il momento di entrare in azione. Nelle case ...