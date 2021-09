Pedopornografia, 13 arresti in tutta Italia per attività online (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pedopornografia, 13 arresti e 21 denunciati in tutta Italia per attività online. Tra gli arrestati anche un finanziere Con una maxi operazione di polizia, sono state arrestate 13 persone e altre 21 denunciate. Su di loro pendono accuse gravissime: divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico. L’operazione si è sviluppata nel corso di una indagine per la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori online, ha portato al sequestro di oltre 250mila file. A dare la notizia è stata proprio la Polizia di Stato, che in un comunicato ufficiale ha descritto l’intera operazione: !Le indagini, durate più di un anno e mezzo, sono state condotte dal Compartimento di polizia postale e delle comunicazioni per la Sicilia occidentale con il coordinamento del ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 settembre 2021), 13e 21 denunciati inper. Tra gli arrestati anche un finanziere Con una maxi operazione di polizia, sono state arrestate 13 persone e altre 21 denunciate. Su di loro pendono accuse gravissime: divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico. L’operazione si è sviluppata nel corso di una indagine per la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori, ha portato al sequestro di oltre 250mila file. A dare la notizia è stata proprio la Polizia di Stato, che in un comunicato ufficiale ha descritto l’intera operazione: !Le indagini, durate più di un anno e mezzo, sono state condotte dal Compartimento di polizia postale e delle comunicazioni per la Sicilia occidentale con il coordinamento del ...

