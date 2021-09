Advertising

Proprio per dire noi ci crediamo, crediamo che le fiere e gli eventi espositivi sianointegrante delle nostre filiere produttive: è una sfida che stiamo vincendo".Tanning Tech è in ..."La Regione Lombardia ha sempre ritenuto gli eventi e le fiereintegrante della filiera produttiva.Tanning Tech rappresenta l'ennesimo segnale della sfida vinta da chi ha creduto nella ...Mercoledì, 22 settembre 2021 Home > aiTv > Parte Simac, a Fiera Milano protagonista il volto tech della moda Milano, 22 set. (askanews) - Torna in Fiera Milano Simac Tanning Tech. La manifestazione ...Aperta ai visitatori professionali l’edizione 2021 di Simac Tanning Tech la manifestazione internazionale delle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria che ha aper ...