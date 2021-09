Parsifal (2021): le sette arti in un’unica opera cinematografica (Di mercoledì 22 settembre 2021) Parsifal Titolo originale: Parsifal Anno: 2021 Paese: Italia Genere: Drammatico Produzione: Dedalus, Alba Produzioni Distribuzione: 30 HOLDING Durata: 135 min. Regia: Marco Filiberti Sceneggiatura: Marco Filiberti Fotografia: Mauro Toscano Montaggio: Valentina Girodo Musiche: Paolo Marzocchi Attori: Matteo Munari, Diletta Masetti, Marco Filiberti, Giovanni De Giorgi, Luca Tanganelli, Elena Crucianelli, Zoe Zolferino Trailer ufficiale di ParsifalNelle sale dal 23 settembre, Parsifal si è già aggiudicato un premio internazionale, quello di miglior lungometraggio alla 39esima edizione del Flickers’ Rhode Island International Film Festival. Scritta in sole 3 settimane da Marco Filiberti, che ne è anche il regista, Parsifal ... Leggi su locchiodelcineasta (Di mercoledì 22 settembre 2021)Titolo originale:Anno:Paese: Italia Genere: Drammatico Produzione: Dedalus, Alba Produzioni Distribuzione: 30 HOLDING Durata: 135 min. Regia: Marco Filiberti Sceneggiatura: Marco Filiberti Fotografia: Mauro Toscano Montaggio: Valentina Girodo Musiche: Paolo Marzocchi Attori: Matteo Munari, Diletta Masetti, Marco Filiberti, Giovanni De Giorgi, Luca Tanganelli, Elena Crucianelli, Zoe Zolferino Trailer ufficiale diNelle sale dal 23mbre,si è già aggiudicato un premio internazionale, quello di miglior lungometraggio alla 39esima edizione del Flickers’ Rhode Island International Film Festival. Scritta in sole 3 settimane da Marco Filiberti, che ne è anche il regista,...

occhiocine : Parsifal (2021): le sette arti in un’unica opera cinematografica - brindisilibera : New post (BRINDISI.“Concerti in Chiostro”. Al Museo Ribezzo il Coro Parsifal) has been published on Brindisi Libera… - brindisilibera : New post (BRINDISI.“Concerti in Chiostro”. Al Museo Ribezzo il Coro Parsifal) has been published on Brindisi Libera… - meudigia : ?? (Preview, 19.09.2021) PARSIFAL, un'opera cinematografica di Marco Filiberti, in cui “il decostruzionismo narrativ… - 3cinematographe : -

Ultime Notizie dalla rete : Parsifal 2021 Il museo dedicato a Massimo Troisi diventerà realtà. Ecco dove sorgerà ...Landi il nuovo creativo del Paradiso delle signore? Programmi Tv Redazione Spettacolo - 13 Set 2021 ... come ad esempio: la famosa tutina nera, la giacca da "Minollo"e il cappello di Gennarino Parsifal. ...

EXCL Parsifal: nella clip in anteprima si torna indietro nel tempo Parsifal è il quarto lungometraggio del regista, scrittore e sceneggiatore Marco Filiberti, noto al pubblico per film quali Il Compleanno e Poco più di un anno fa " Diario di un pornodivo . Il ...

Parsifal, il trailer ufficiale del film MYmovies.it BRINDISI.“Concerti in Chiostro”. Al Museo Ribezzo il Coro Parsifal Si conclude martedì 21 settembre, alle ore 20,30, la rassegna concertistica “ Concerti in Chiostro ” realizzata dal Museo Archelogico “ Ribezzo” di Brindisi in collaboraz ...

Parsifal, clip in esclusiva del film diretto da Marco Filiberti (VIDEO) Ecco una clip in esclusiva di Parsifal: il film diretto da Marco Filiberti arriverà nelle sale italiane giovedì 23 settembre. Parsifal, di cui oggi vi presentiamo una video clip in esclusiva, "è un vi ...

...Landi il nuovo creativo del Paradiso delle signore? Programmi Tv Redazione Spettacolo - 13 Set... come ad esempio: la famosa tutina nera, la giacca da "Minollo"e il cappello di Gennarino. ...è il quarto lungometraggio del regista, scrittore e sceneggiatore Marco Filiberti, noto al pubblico per film quali Il Compleanno e Poco più di un anno fa " Diario di un pornodivo . Il ...Si conclude martedì 21 settembre, alle ore 20,30, la rassegna concertistica “ Concerti in Chiostro ” realizzata dal Museo Archelogico “ Ribezzo” di Brindisi in collaboraz ...Ecco una clip in esclusiva di Parsifal: il film diretto da Marco Filiberti arriverà nelle sale italiane giovedì 23 settembre. Parsifal, di cui oggi vi presentiamo una video clip in esclusiva, "è un vi ...