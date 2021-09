Paola Ferrari non ha mai criticato l’arrivo di Lele Adani a 90° minuto (e lo inviterebbe a cena) (Di mercoledì 22 settembre 2021) I social generano mostri e polemiche inesistenti. Il tutto condito da fake news per “colpa” di utenti che fingono di essere personalità del mondo della televisione per seminare una zizzania che – almeno pubblicamente – non cresce rigogliosa. E così la polemica a distanza tra la giornalista Paola Ferrari e l’ex calciatore (ora opinionista) Lele Adani si rivela una fake news figlia del tempi che corrono. A smentire assurde narrazioni che hanno riempito Facebook e Twitter è stata lo stesso volto della Rai, con tanto di endorsement nei confronti della nuova figura di spicco di 90° minuto (e con un invito a cena). Ferrari Adani, la giornalista non ha attaccato la Rai per il suo arrivo a 90° minuto “Smentisco categoricamente il Fake che sta ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) I social generano mostri e polemiche inesistenti. Il tutto condito da fake news per “colpa” di utenti che fingono di essere personalità del mondo della televisione per seminare una zizzania che – almeno pubblicamente – non cresce rigogliosa. E così la polemica a distanza tra la giornalistae l’ex calciatore (ora opinionista)si rivela una fake news figlia del tempi che corrono. A smentire assurde narrazioni che hanno riempito Facebook e Twitter è stata lo stesso volto della Rai, con tanto di endorsement nei confronti della nuova figura di spicco di 90°(e con un invito a)., la giornalista non ha attaccato la Rai per il suo arrivo a 90°“Smentisco categoricamente il Fake che sta ...

