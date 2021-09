Palombelli non ha pace, Stop improvviso a Forum dopo la rissa dietro le quinte. Berlusconi furioso, cos’è successo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Scontro molto acceso a Forum tra due opinionisti, al punto che Barbara Palombelli è dovuta intervenire per riportare l’ordine in studio e Stoppare la trasmissione. Giorno dopo giorno nel programma vediamo due contendenti che affidano i loro diverbi alle decisioni di un giudice. Spesso si tratta di attori, ma ugualmente le problematiche che si trattano sono ispirate a storie vere e a lettere che i telespettatori inviano alla produzione della trasmissione Mediaset. Spesso diventa subito chiaro quale delle due parti è in torto e quale ha ragione, altre volte sia il pubblico che gli opinionisti si dividono tra l’una e l’altra. Il caso di Forum che ha scatenato il litigio è quello di Federico e Francesco, rispettivamente padre adottivo e figlio. Il secondo ha chiamato in causa il primo per ottenere l’aiuto ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 settembre 2021) Scontro molto acceso atra due opinionisti, al punto che Barbaraè dovuta intervenire per riportare l’ordine in studio epare la trasmissione. Giornogiorno nel programma vediamo due contendenti che affidano i loro diverbi alle decisioni di un giudice. Spesso si tratta di attori, ma ugualmente le problematiche che si trattano sono ispirate a storie vere e a lettere che i telespettatori inviano alla produzione della trasmissione Mediaset. Spesso diventa subito chiaro quale delle due parti è in torto e quale ha ragione, altre volte sia il pubblico che gli opinionisti si dividono tra l’una e l’altra. Il caso diche ha scatenato il litigio è quello di Federico e Francesco, rispettivamente padre adottivo e figlio. Il secondo ha chiamato in causa il primo per ottenere l’aiuto ...

