Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Silipo chiama 19 azzurre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Torna a radunarsi il Setterosa del CT Carlo Silipo: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile sarà in collegiale dal 27 settembre all’8 ottobre ad Ostia. Sono 19 le atlete convocate: mancano le più giovani, impegnate con l’Under 20, mentre tornano le veterane Elisa Queirolo, Roberta Bianconi e Giulia Emmolo. Le 19 atlete convocate sono: Anna Repetto (NC Milano), Arianna Gragnolati e Fabiana Sparano (CSS Verona), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Elisa Queirolo (Fiamme Oro/Plebiscito Padova), Sara Centanni (Plebiscito Padova), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Silvia Avegno, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere, Luna Di Claudio e Chiara Ranalli (SIS Roma), Valeria Palmieri, Giulia Viacava, Roberta Marletta e Isabella Riccioli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Torna a radunarsi il Setterosa del CT Carlo: la Nazionale italiana disarà indal 27 settembre all’8 ottobre ad. Sono 19 le atlete: mancano le più giovani, impegnate con l’Under 20, mentre tornano le veterane Elisa Queirolo, Roberta Bianconi e Giulia Emmolo. Le 19 atletesono: Anna Repetto (NC Milano), Arianna Gragnolati e Fabiana Sparano (CSS Verona), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Elisa Queirolo (Fiamme Oro/Plebiscito Padova), Sara Centanni (Plebiscito Padova), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Silvia Avegno, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere, Luna Di Claudio e Chiara Ranalli (SIS Roma), Valeria Palmieri, Giulia Viacava, Roberta Marletta e Isabella Riccioli ...

Advertising

OA_Sport : Torna al lavoro il Setterosa - Fracal971 : RT @gippu1: E siamo ancora campioni d'Europa di #pallavolo! Per la seconda volta nella storia dello sport italiano, vinciamo nello stesso a… - LuigiBevilacq17 : RT @gippu1: E siamo ancora campioni d'Europa di #pallavolo! Per la seconda volta nella storia dello sport italiano, vinciamo nello stesso a… - alessandromeuc4 : RT @gippu1: E siamo ancora campioni d'Europa di #pallavolo! Per la seconda volta nella storia dello sport italiano, vinciamo nello stesso a… - vPone : RT @gippu1: E siamo ancora campioni d'Europa di #pallavolo! Per la seconda volta nella storia dello sport italiano, vinciamo nello stesso a… -