Pagani Huayra - La Tricolore | le Frecce e quei 60 anni così importanti - FOTO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il 1961 è stato un bel po' di tempo fa. 60, per essere precisi. E che anno pieno di cose, tra l'altro. Come il memorabile discorso del presidente John Fitzgerald Kennedy, quello in cui ricordava agli americani che la domanda giusta è cosa si può fare per il proprio Paese, non viceversa. O l'esordio dei Beatles al Cavern di Liverpool. E in Italia? A Torino c'era l'Expo, a Monza trionfano Phil Hill e la Ferrari e la filatelia nostrana impazzisce per il francobollo più raro di sempre, il Gronchi rosa. Insomma, questo è il bello delle date. Quel loro essere numeri che ci si piazzano davanti come specchi, per far venir voglia di guardarci dentro e (ri)vedere l'effetto che fa. Come ripensare a quel muro, venuto su in una notte buia e tempestosa, che il mattino dopo non costrinse solo Berlino a svegliarsi divisa a metà, ma anche il resto del mondo, gelato dalla Guerra ...