Padova, neonato in terapia intensiva per il Covid: la madre non si era vaccinata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Versa in gravi condizioni, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Padova, un neonato infettato dalla madre, non vaccinata e positiva al Covid. Il bimbo non presentava il virus alla nascita, ...

Ultime Notizie dalla rete : Padova neonato La mamma non è vaccinata e positiva al covid: neonato in gravi condizioni a Padova È ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale di Padova un neonato di soli 15 giorni infettato dal madre non vaccinata e positiva al Covid. Il bimbo non presentava il virus alla nascita, ma l'ha contratto successivamente, venendo a contatto con la ...

