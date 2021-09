Pacifico e il suo “disegno politico per Salerno città turistica e artistica” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Progettare un disegno politico, turistico e d’avant guarde mirato alla tutela dei diritti sociali ed ambientali: è questo l’obiettivo principale dell’imprenditore Piero Pacifico, candidato al consiglio comunale di Salerno con il Psi, a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Napoli, a capo dell’amministrazione uscente per far sì che al centro dell’agenda politica ci sia l’arte e il turismo. Di fatti, l’imprenditore eclettico e appassionato attende lo scrutinio delle urne il 5 ottobre per rinfrancare il moto perpetuo delle ultime settimane. In quali condizioni appare “Salerno per il turismo”? “Siamo finalmente in cammino verso la meta. Di sicuro è stato fatto tanto ma ci sono ancora molti progetti da realizzare. Ricordo l’inaugurazione di “Piazza della Libertà” avvenuta due giorni fa e confido ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 22 settembre 2021) Progettare un, turistico e d’avant guarde mirato alla tutela dei diritti sociali ed ambientali: è questo l’obiettivo principale dell’imprenditore Piero, candidato al consiglio comunale dicon il Psi, a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Napoli, a capo dell’amministrazione uscente per far sì che al centro dell’agenda politica ci sia l’arte e il turismo. Di fatti, l’imprenditore eclettico e appassionato attende lo scrutinio delle urne il 5 ottobre per rinfrancare il moto perpetuo delle ultime settimane. In quali condizioni appare “per il turismo”? “Siamo finalmente in cammino verso la meta. Di sicuro è stato fatto tanto ma ci sono ancora molti progetti da realizzare. Ricordo l’inaugurazione di “Piazza della Libertà” avvenuta due giorni fa e confido ...

