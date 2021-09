Otto università italiane tra le più cooperative al mondo (Di mercoledì 22 settembre 2021) BRUXELLES - Sono Otto le università italiane - quelle di Cagliari, Cassino, Ferrara, Torino, Tor Vergata, e ancora la Bicocca di Milano, la Humanitas University e la Parthenope di Napoli - a figurare ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) BRUXELLES - Sonole- quelle di Cagliari, Cassino, Ferrara, Torino, Tor Vergata, e ancora la Bicocca di Milano, la Humanitas University e la Parthenope di Napoli - a figurare ...

Ultime Notizie dalla rete : Otto università Otto università italiane tra le più cooperative al mondo BRUXELLES - Sono otto le università italiane - quelle di Cagliari, Cassino, Ferrara, Torino, Tor Vergata, e ancora la Bicocca di Milano, la Humanitas University e la Parthenope di Napoli - a figurare tra gli istituti ...

