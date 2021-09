“Osimhen come Lukaku!”: le parole dell’ex leggenda! (Di mercoledì 22 settembre 2021) Gianfranco Zola ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna del quotidiano. L’ex calciatore del Napoli non ha dubbi: “Osimhen devastante, è l’erede di Lukaku. Scudetto? Perché no”. “Penso che Spalletti abbia motivazioni fortissime, sopratutto dopo due anni di stop. Anguissa è un colpo azzeccato. Chi arriva dalla Premier ha una marcia in più perché lì si va a mille. Osimhen è giovane e ha ancora grandi margini per migliorare. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Gianfranco Zola ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna del quotidiano. L’ex calciatore del Napoli non ha dubbi: “devastante, è l’erede di Lukaku. Scudetto? Perché no”. “Penso che Spalletti abbia motivazioni fortissime, sopratutto dopo due anni di stop. Anguissa è un colpo azzeccato. Chi arriva dalla Premier ha una marcia in più perché lì si va a mille.è giovane e ha ancora grandi margini per migliorare. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

