Oroscopo del Sud | è il momento di regolare le finanze per Leone | Sagittario e Pesci

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ariete: un cliente potrebbe avere una richiesta speciale, riguardante un contratto o una transazione commerciale, che probabilmente non piacerà ai tuoi superiori. Con Mercurio, il pianeta della negoziazione, nella tua casa delle relazioni, alcuni dettagli della negoziazione possono essere messi in discussione. Tuttavia l'autoritario Plutone, all'altezza della tua carta astrale, non sembra molto aperto alle concessioni. Toro: Assicurati che le informazioni ricevute dai tuoi figli o dal tuo partner siano vere, perché oggi ci saranno influenze planetarie ingannevoli che potrebbero aumentare le tue incertezze e creare confusione. Se stai lavorando a un progetto creativo, potresti provare a usare la loro energia a tuo vantaggio. Gemelli: Se sei single, oggi potresti sentirti irresistibilmente attratto da qualcuno che incontri per strada e che smuoverà qualcosa dentro di te. Se così fosse, ...