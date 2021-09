Oroscopo Cancro domani 23 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 23 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro. Tenete ancora la guardia alta, cari amici del Cancro, perché questa giornata di giovedì sembra essere ancora leggermente complicata per la sfera lavorativa. La Luna vi è, infatti, opposta, causandovi alcuni disturbi e spingendovi, magari, a rimandare alcune decisioni importanti o alcune situazioni che non vi fanno sentire tranquilli. Limitate le cose da fare, mente in amore Venere vi riempie di passionalità! Leggi l’Oroscopo del 23 settembre ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 23? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Tenete ancora la guardia alta, cari amici del, perché questa giornata di giovedì sembra essere ancora leggermente complicata per la sfera lavorativa. La Luna vi è, infatti, opposta, causandovi alcuni disturbi e spingendovi, magari, a rimandare alcune decisioni importanti o alcune situazioni che non vi fanno sentire tranquilli. Limitate le cose da fare, mente inVenere vi riempie di passionalità! Leggi l’del 23...

