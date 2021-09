Orario di uscita di FIFA 22 oggi 22 settembre in Italia con EA Play (Di mercoledì 22 settembre 2021) C’è grande attesa oggi 22 settembre per la tanto invocata uscita di FIFA 22. Già, perché se da un lato la vera e propria commercializzazione del gioco si avrà solo il prossimo 1 ottobre, come vi abbiamo ricordato anche lo scorso fine settimana, non bisogna dimenticare altri importanti appuntamenti che ci condurranno a quella data. Il primo è in programma proprio in queste ore, con una sorta di corsia preferenziale riservata a specifici utenti. In Italia e nel resto d’Europa, secondo quanto abbiamo raccolto poco fa. Cosa succede oggi 22 settembre in vista dell’uscita di FIFA 22 con EA Play La giornata di mercoledì, infatti, sarà speciale per tutti gli abbonati a EA Play, considerando che a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) C’è grande attesa22per la tanto invocatadi22. Già, perché se da un lato la vera e propria commercializzazione del gioco si avrà solo il prossimo 1 ottobre, come vi abbiamo ricordato anche lo scorso fine settimana, non bisogna dimenticare altri importanti appuntamenti che ci condurranno a quella data. Il primo è in programma proprio in queste ore, con una sorta di corsia preferenziale riservata a specifici utenti. Ine nel resto d’Europa, secondo quanto abbiamo raccolto poco fa. Cosa succede22in vista dell’di22 con EALa giornata di mercoledì, infatti, sarà speciale per tutti gli abbonati a EA, considerando che a ...

