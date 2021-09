Oggi è un altro giorno, il ricordo di Nino Manfredi con la moglie e il figlio. Sui tradimenti: 'Ho accettato tutto di lui' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ospiti di 'Oggi è un altro giorno', il programma di Rai1 condotto da Serena Bortone, Erminia Ferrari e Luca Manfredi , moglie e figlio del grande attore Nino Manfredi. Non passa inosservata la foto di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ospiti di 'è un', il programma di Rai1 condotto da Serena Bortone, Erminia Ferrari e Lucadel grande attore. Non passa inosservata la foto di ...

Advertising

Mov5Stelle : Da un lato le fake news dei giornali, dall'altro le foto con piazze gremite. Spiace dirlo ma proprio non ce la fan… - ZZiliani : Tra l’altro #Fourneau è bravissimo a vedere i rigori (che sfuggono ai più) di suo. Come un anno fa a #Crotone su… - marcocappato : Dopo 'eutanasia legale anche no', oggi @ilfoglio_it offre un altro titolo giovane e fresco: 'fumarsi un referendum'… - Prudenza_Le_Mat : @ElenaElle10 L'altro giorno si elogiava la pasta Molisana, solo grano italiano, oggi aumentano il prezzo dei cereal… - leggoit : Oggi è un altro giorno, Jane Alexander e i problemi con l'alcol: «Bevevo da pranzo fino alle 3 di mattina» -