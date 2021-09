Obbligo Green Pass: sospensione dal lavoro solo per piccole aziende (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nel testo in Gazzetta Ufficiale è stata anche aggiunta la possibilità di un rinnovo del contratto di sostituzione, ma una sola volta e sempre entro il 31 dicembre 2021 (data ultima dello stato di ... Leggi su pmi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nel testo in Gazzetta Ufficiale è stata anche aggiunta la possibilità di un rinnovo del contratto di sostituzione, ma una sola volta e sempre entro il 31 dicembre 2021 (data ultima dello stato di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta il decreto legge per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Non scatta più la sospen… - VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - MediasetTgcom24 : Covid, dall'1 ottobre obbligo Green pass per entrare in Vaticano #vaticano - caria_mauro : @FratellidItalia Oggi,pubblicato in Gazzetta l'obbligo di green pass per tutti i lavoratori e voi sempre oggi prote… - wbfe : RT @gallina_di: Green pass, Mattarella firma decreto su obbligo al lavoro ?? MATTARELLA FIRMA DECRETO SU OBBLIGO “PASSAPORTO” AL LAVORO? Ma… -