Nuove strategie mafiose: meno violenza più infiltrazioni in economia e istituzioni (Di mercoledì 22 settembre 2021) La criminalità organizzata cambia sempre più faccia, approfittando anche del prolungamento dell'emergenza Covid. Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta lavorano costantemente per ampliare le proprie ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 settembre 2021) La criminalità organizzata cambia sempre più faccia, approfittando anche del prolungamento dell'emergenza Covid. Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta lavorano costantemente per ampliare le proprie ...

Advertising

Giusepp76139632 : RT @FedericoDinca: Il prossimo decreto per la diminuzione del costo delle bollette arriverà a giorni e sarà un importante sostegno per fami… - marino29b : RT @FedericoDinca: Il prossimo decreto per la diminuzione del costo delle bollette arriverà a giorni e sarà un importante sostegno per fami… - MichelaGenoves3 : RT @FedericoDinca: Il prossimo decreto per la diminuzione del costo delle bollette arriverà a giorni e sarà un importante sostegno per fami… - StefanVerena : RT @PalermoToday: La mafia adotta nuove strategie: porte aperte agli 'scappati' e occhi sui soldi del Recovery - PalermoToday : La mafia adotta nuove strategie: porte aperte agli 'scappati' e occhi sui soldi del Recovery -