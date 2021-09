Nuova Mercedes Classe C All-Terrain | migliora le tue prestazioni

(Di mercoledì 22 settembre 2021) LaC inaugura la sua quinta generazione con la-BenzC All-2021. Oltre ad adottare uno stile decisamente più aggressivo, per affrontare ogni tipo di percorso aumenta in altezza e larghezza. Risultato: un nettomento delle. Nella versione Avantgarde, viene evidenziata la natura da Crossover grazie a paraurti e griglia dedicati, abbinati a passaruota che ne sottolineano la potenza. All’esternoC Allarricchisce il modello di basedella Station-Wagon con 40 mm di altezza e 21 mm di larghezza. I parafanghi,in tinta Dark Gray, sono stati realizzati appositamente per poter montare pneumatici della larghezza di 17, 18 e 19 pollici. I paraurti ...

Advertising

Info_Ricambi : ??Lavoro o Weekend in famiglia??? La nuova @MercedesBenz_IT Citan sarà la vostra compagna di vita ? - rnaudmeunier : RT @MercedesBenz_IT: Eleganza innata. Nuova Classe S. Scopri la berlina di lusso: - GroupParadiso : Una personalità forte si nota al primo sguardo: design più sportivo, esterni AMG line di serie e infinite possibili… - MercedesBenz_IT : Eleganza innata. Nuova Classe S. Scopri la berlina di lusso: - FormulaPassion : #F1: #Horner e l'entusiasmo sulla crescita della nuova divisione dedicata alle power unit -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Mercedes

power unit per Verstappen a Sochi? Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva', ha ... 'Vogliamo aspettare e vedere quali saranno le nostre performance nel confronto con la'. '...I percorsi abituali perClasse C Station Wagon. Che in ogni situazione ha offerto un comfort di altissimo livello . Abbinato a una notevole precisione di guida , grazie al raffinato ...“Noi di Mercedes-Benz Trucks stiamo lavorando con il massimo impegno per rendere il trasporto merci su strada neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2 a livello locale. Desideriamo che entro ...La transizione energetica nel trasporto merci su strada è in atto e le aziende di trasporto si trova ...