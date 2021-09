Nuova grana per Biden: in arrivo 20mila migranti da Haiti. Il Texas prepara un muro di auto per fermarli (video) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un’ondata improvvisa di decine di migliaia di migranti, molti provenienti da Haiti, ha scatenato una crisi umanitaria al confine tra Stati Uniti e Messico. La città di confine del Texas di Del Rio sta lottando per far fronte al massiccio afflusso. In risposta, le autorità statunitensi hanno trasferito circa duemila persone nei centri di accoglienza, come primo passo per espellerle. Migliaia di migranti sono accampati sotto al ponte internazionale che collega Del Rio in Texas a Ciudad Acuña in Messico. La situazione sta diventando disperata. Sopraffatto dall’ondata di richiedenti asilo, il Dipartimento della sicurezza interna farà ricorso a una norma legata alla pandemia. Un escamotage per espellere immediatamente i migranti ad Haiti senza consentire ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un’ondata improvvisa di decine di migliaia di, molti provenienti da, ha scatenato una crisi umanitaria al confine tra Stati Uniti e Messico. La città di confine deldi Del Rio sta lottando per far fronte al massiccio afflusso. In risposta, lerità statunitensi hanno trasferito circa duemila persone nei centri di accoglienza, come primo passo per espellerle. Migliaia disono accampati sotto al ponte internazionale che collega Del Rio ina Ciudad Acuña in Messico. La situazione sta diventando disperata. Sopraffatto dall’ondata di richiedenti asilo, il Dipartimento della sicurezza interna farà ricorso a una norma legata alla pandemia. Un escamotage per espellere immediatamente iadsenza consentire ...

