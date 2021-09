Notte europea Ricercatori, Roma per due giorni città della scienza (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Roma sarà per due giorni la capitale della scienza: il 24 e 25 settembre 2021, in occasione della Notte europea dei Ricercatori 2021, il più grande partenariato nazionale della ricerca, NET scienza, accoglie il pubblico nella cornice della città dell’Altra Economia presso l’ex mattatoio di Testaccio. Tanti appuntamenti gratuiti programmati – eventi, laboratori, attività per bambini, talk, incontri con i Ricercatori – per diffondere la cultura scientifica fra il pubblico indistinto, che è un po’ il senso della Notte europea dei Ricercatori, iniziativa avviata nel 2005 dalla Commissione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) –sarà per duela capitale: il 24 e 25 settembre 2021, in occasionedei2021, il più grande partenariato nazionalericerca, NET, accoglie il pubblico nella cornicedell’Altra Economia presso l’ex mattatoio di Testaccio. Tanti appuntamenti gratuiti programmati – eventi, laboratori, attività per bambini, talk, incontri con i– per diffondere la cultura scientifica fra il pubblico indistinto, che è un po’ il sensodei, iniziativa avviata nel 2005 dalla Commissione ...

