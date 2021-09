Notte europea dei ricercatori | Roma per 2 giorni capitale della scienza

(Di mercoledì 22 settembre 2021)sarà per duelagrazie alladei2021 con il progetto NetInsieme e il suo partenariato scientifico d’eccellenza. Venerdì 24 e sabato 25 settembre, dalle 18 alle 23, la Città dell’Altra Economia, nel quartiere Testaccio di, ospiterà eventi, laboratori, attività per bambini, talk, incontri con iper avvicinare il grande pubblico di tutte le età ai temi. In occasione dell’edizione 2021, Cnr (coordinatoreInsieme Net), Enea, Inaf, Infn, Ingv, Ispra, Cineca, Università degli Studi di‘Tor Vergata’, Sapienza Università di ...

Advertising

Azione_it : Il caso #GKN dimostra che una legge sulle delocalizzazioni va fatta immediatamente perché non è ammissibile che le… - mgaetani73 : RT @IussPavia: #PillolediScienza'Aspettando la Notte Europea dei Ricercatori'. 23 settembre ore 21 Castello Visconteo di Pavia. I ricercato… - AiseStampa : 24 settembre: torna la Notte Europea dei Ricercatori - nownau : RT @EbriLevi: Le #neuroscienze incontrano l’#arte alla Notte Europea dei Ricercatori 2021 ?? 24/9 a Roma Iscrizioni aperte ?? https://t.co… - Aplysia_ : Venerdì 24 presso Giardino Mediterraneo, Scoglio della Regina #Livorno, @brightnightIT -

Ultime Notizie dalla rete : Notte europea

L'addio della mediatica parlamentareFrancesca Donato alla fine non sposta più di tanto ... A Bergamo , quella sera, andò in scena "ladelle scope" per fare piazza pulita degli scandali ...Gli impegni presi in sedeinteressano anche il mercato del lavoro, dove siamo impegnati a ... Sappiamo che i nostri governanti, nazionali ed europei, non dormono laa causa del reddito di ...Dopo l'edizione online dell'anno 2020, il Campus di Rimini si appresta dunque a celebrare la propria Notte Europea dei Ricercatori, grazie ad un programma messo a punto dai propri docenti e ricercator ...CHIETI – Cresce l’attesa per “La Notte Europea dei Ricercatori” che l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara organizza per venerdì 24 settembre, nel Campus di Chieti, sul tema ...