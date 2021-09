(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia)parteciperà con un proprio stand alladeiche si terrà il Venerdì 24 (dalle 16:00 alle 22:30) e sabato 25 settembre (dalle 10:00 alle13:00) nella maestosa cornice della Reggia di(Giardini della Flora).ildi ADIGiovanni Joey: “Ricerca, innovazione, imprese, lavoro, futuro; un’opportunità per tutto il nostro territorio. Un evento dedicato alla scienza e all’apprendimento in cui il visitatore potrà interagire con il mondo della ricerca e i relativi attori. Le Notti Europee deisono eventi dedicati alla ...

Advertising

MUSE_Trento : RT @FBK_research: Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, torna la “NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI”, quest’anno incentrata sugli Obiettiv… - anteprima24 : ** Notte Europea dei Ricercatori 2021, ADI #Caserta presente: soddisfatto il #Presidente #Pasquariello **… - sharpernight : RT @INGVambiente: L’INGV alla Notte Europea dei Ricercatori 2021 - eventi programmati fino al #24settembre ? - INGVambiente : L’INGV alla Notte Europea dei Ricercatori 2021 - eventi programmati fino al #24settembre ? - News24Italy : #Venetonight: la notte europea dei ricercatori 2021 a Padova -

Ultime Notizie dalla rete : Notte Europea

A Bergamo, quella sera, andò in scena "ladelle scope" per fare piazza pulita degli scandali ...delle destre sovraniste oppure entrare a pieno titolo nel mondo di una moderna destrae ...Nell'ambito di Meet me Tonight, evento associato alladei Ricercatori 2021, la Federico II incontra il noto gruppo napoletano di videomaker che dal web alla tv ha contribuito a ...Il Centro Europe Direct (Ed) dell'Università di Siena coglierà l'occasione di Bright, la Notte dei ricercatori e delle ricercatrici, per inaugurare il nuovo sportello (2021-2025) venerdì 24 settembre, ...In occasione di SHARPER – La Notte Europea dei Ricercatori, il 24 settembre l'Immaginario Scientifico di Trieste, al Magazzino 26, sarà aperto eccezionalmente anche in orario serale, dalle 19.00 alle ...