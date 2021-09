"Non un incidente isolato, cosa vogliamo fare?". Insulti razzisti e bestemmie, lo sfogo di Maignan (Di mercoledì 22 settembre 2021) La risposta di Mike Maignan agli Insulti razzisti non è per nulla banale né di facciata. Anzi, il suo sfogo è così sincero e centrato che è impossibile da non apprezzare. Alcuni tifosi della Juventus lo hanno preso di mira durante il big match dell' Allianz Stadium con il Milan e lo hanno ricoperto di pesanti Insulti razzisti. “cosa volete che dica? Che il razzismo è sbagliato e che quei tifosi sono stupidi? Non si tratta di questo”, ha esordito il portiere rossonero. “Non sono né il primo né l'ultimo giocatore a cui questo succederà - ha aggiunto - finché questi eventi vengono trattati come ‘incidenti isolati' e non viene intrapresa alcuna azione globale, la storia è destinata a ripetersi ancora e ancora e ancora. cosa facciamo per combattere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) La risposta di Mikeaglinon è per nulla banale né di facciata. Anzi, il suoè così sincero e centrato che è impossibile da non apprezzare. Alcuni tifosi della Juventus lo hanno preso di mira durante il big match dell' Allianz Stadium con il Milan e lo hanno ricoperto di pesanti. “volete che dica? Che il razzismo è sbagliato e che quei tifosi sono stupidi? Non si tratta di questo”, ha esordito il portiere rossonero. “Non sono né il primo né l'ultimo giocatore a cui questo succederà - ha aggiunto - finché questi eventi vengono trattati come ‘incidenti isolati' e non viene intrapresa alcuna azione globale, la storia è destinata a ripetersi ancora e ancora e ancora.facciamo per combattere ...

