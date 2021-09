“Non si può morire così”. Fabio, la tragedia sul lavoro a 39 anni. La rabbia di tutti: “Inaccettabile” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lecce, tragico incidente sul lavoro. Fabio Sicuro, questo il nome dell’operaio di 39 anni morto mentre era intento a demolire il solaio di un garage a Palmariggi. Stava adoperando un martello pneumatico per i lavori di ristrutturazione, quando sotto gli occhi dei colleghi è precipitato al suolo. Non appena visto il corpo del collega precipitare, i colleghi non hanno potuto fare altro che lanciare prontamente l’allarme ai soccorsi. Nel giro di pochissimo tempo sul posto, sono intervenuti l’ambulanza del 118, la squadra dei carabinieri e gli ispettori dello Spesal. “Le tragedie sul luogo di lavoro sono delle ferite aperte del tessuto sociale ed economico del territorio. Stavolta purtroppo siamo stati colpiti nel vivo, perché Fabio era un lavoratore iscritto alla Fillea e vicino al nostro ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lecce, tragico incidente sulSicuro, questo il nome dell’operaio di 39morto mentre era intento a demolire il solaio di un garage a Palmariggi. Stava adoperando un martello pneumatico per i lavori di ristrutturazione, quando sotto gli occhi dei colleghi è precipitato al suolo. Non appena visto il corpo del collega precipitare, i colleghi non hanno potuto fare altro che lanciare prontamente l’allarme ai soccorsi. Nel giro di pochissimo tempo sul posto, sono intervenuti l’ambulanza del 118, la squadra dei carabinieri e gli ispettori dello Spesal. “Le tragedie sul luogo disono delle ferite aperte del tessuto sociale ed economico del territorio. Stavolta purtroppo siamo stati colpiti nel vivo, perchéera un lavoratore iscritto alla Fillea e vicino al nostro ...

Advertising

RobertoBurioni : Chi è vaccinato è protetto e meno contagioso in maniera permanente per la durata dell'efficacia del vaccino (come m… - RobertoBurioni : Ricerche recenti indicano che l’ignoranza - malattia grave e cronica - può essere curata definitivamente con i lib… - RobertoBurioni : Le scuole hanno riaperto e la priorità assoluta deve essere garantire la maggiore continuità didattica possibile a… - respiceadsidera : #22settembre Senza #greenpass non si può accedere al luogo di lavoro: un'altra trovata dei leghisti come scusa x non fare un cazzo.... - Marco_Evang : RT @RobertoBurioni: Chi è vaccinato è protetto e meno contagioso in maniera permanente per la durata dell'efficacia del vaccino (come minim… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Peggy Guggenheim e Campiello Giovani: letteratura, arte e digital Uno scrittore può essere anche un artista e viceversa. Poi non bisogna dimenticare che Peggy Guggenheim non fu solo una grande collezionista, ma apprezzava moltissimo la letteratura, che è stata il ...

Green pass. Decreto in vigore, le novità. Cinema e teatri, verso capienza all'80% Credo ci possa essere una tappa intermedia sull'aumento che può prevedere un 75 - 80%, per poi guardare nelle settimane successive all'obiettivo del 100%". La decisione non è ancora definitiva ma l'...

Catherine Malabou: «Anche il cervello può essere “felice”. La responsabilità è nostra» Sette del Corriere della Sera Uno scrittoreessere anche un artista e viceversa. Poibisogna dimenticare che Peggy Guggenheimfu solo una grande collezionista, ma apprezzava moltissimo la letteratura, che è stata il ...Credo ci possa essere una tappa intermedia sull'aumento cheprevedere un 75 - 80%, per poi guardare nelle settimane successive all'obiettivo del 100%". La decisioneè ancora definitiva ma l'...