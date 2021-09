“Non mi piace”, Sophie Codegoni durissima con un concorrente del GF Vip – VIDEO (Di mercoledì 22 settembre 2021) Raffaella Fico e Sophie Codegoni nel giardino del Grande Fratello Vip hanno parlato di Davide Silvestri, il concorrente attualmente in nomination con Tommaso Eletti. Sophie Codegoni e Raffaella Fico dure con Davide Silvestri “Non mi sono nemmeno accorta che avesse reagito così male” confessa Raffaella, che racconta a Sophie di averlo nominato. La ex di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 22 settembre 2021) Raffaella Fico enel giardino del Grande Fratello Vip hanno parlato di Davide Silvestri, ilattualmente in nomination con Tommaso Eletti.e Raffaella Fico dure con Davide Silvestri “Non mi sono nemmeno accorta che avesse reagito così male” confessa Raffaella, che racconta adi averlo nominato. La ex di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

