"Non era Ronaldo il problema", la pesante accusa dell'ex giocatore

Ospite e testimonial della squadra di futsal del calcio torinese, Claudio Marchisio ha parlato tra le altre cose dell'inizio di stagione della Juventus. Il "principino" non le manda a dire circa la cattiva gestione del club bianconero negli ultimi anni. 

Marchisio, le sue parole sul momento della Juventus

"E' una partenza inaspettata, questo ormai è all'occhio di tutti, anche della Juventus. Il periodo difficile è prolungato e questo duro inizio è frutto delle difficoltà degli ultimi due anni. Manca un progetto solido, cosa a cui la Juve ci aveva abituato. La gestione del caso Cristiano Ronaldo poi è emblematica, credo che attorno a lui non è stata creata la squadra giusta, non era lui il problema".

