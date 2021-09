Non è mai troppo tardi: il vicepresidente del Suriname esordisce ad un’età record (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quanto accaduto ieri in una partita della Concacaf ha dell’incredibile: il vicepresidente del Suriname ha esordito come calciatore a 60 anni. Ieri si sono giocati gli ottavi di finale di Concacaf League tra il Moengotapoe e l’Olimpia, match che è finito con un rocambolesco 6-0 in favore degli ospiti. Ciò che ha reso incredibile il match tuttavia, non è la clamorosa sconfitta dei padroni di casa, quanto il debutto di Ronnie Brunswijk. Il vicepresidente del Suriname, nonché proprietario del Moengotapoe, ha infatti deciso di effettuare il proprio debutto nel calcio professionistico a 60 anni, prendendosi pure la fascia di capitano in un match valido per una competizione internazionale. Si tratta di un record di anzianità, sia per un debutto tra i professionisti che per una partita ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quanto accaduto ieri in una partita della Concacaf ha dell’incredibile: ildelha esordito come calciatore a 60 anni. Ieri si sono giocati gli ottavi di finale di Concacaf League tra il Moengotapoe e l’Olimpia, match che è finito con un rocambolesco 6-0 in favore degli ospiti. Ciò che ha reso incredibile il match tuttavia, non è la clamorosa sconfitta dei padroni di casa, quanto il debutto di Ronnie Brunswijk. Ildel, nonché proprietario del Moengotapoe, ha infatti deciso di effettuare il proprio debutto nel calcio professionistico a 60 anni, prendendosi pure la fascia di capitano in un match valido per una competizione internazionale. Si tratta di undi anzianità, sia per un debutto tra i professionisti che per una partita ...

