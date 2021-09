“Non doveva farlo”. Amici 21, inizia malissimo l’avventura di Raimondo Todaro. Il ballerino nel centro del mirino (Di mercoledì 22 settembre 2021) Amici 21 è ancora lontano dall’entrare nel vivo ma i primi fulmini cominciano a cadere. Nel centro del mirino c’è Raimondo Todaro. Il ballerino pensava di essersi lasciato dietro le spalle le polemiche ma non è stato così. Per approdare a Amici Raimondo aveva detto addio, tra le polemiche, a Ballando con le stelle con un lungo post. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci – le parole di Raimondo Todaro – All’epoca ero appena maggiorenne, ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire”. “Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021)21 è ancora lontano dall’entrare nel vivo ma i primi fulmini cominciano a cadere. Neldelc’è. Ilpensava di essersi lasciato dietro le spalle le polemiche ma non è stato così. Per approdare aaveva detto addio, tra le polemiche, a Ballando con le stelle con un lungo post. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci – le parole di– All’epoca ero appena maggiorenne, ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire”. “Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio ...

