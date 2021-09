«No Time to Die»: alla prima a Londra ci sarà anche la famiglia reale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo aver incontrato la Regina in occasione delle Olimpiadi di Londra del 2012 e dopo aver posato in compagnia del Principe Carlo nel 2019, alimentando i rumors su un suo possibile cameo nell’ultimo film della saga, è certo che all’anteprima mondiale di No Time to Die, il nuovo capitolo di 007, l’ultimo con protagonista Daniel Craig, saranno presenti quattro membri della famiglia reale. Secondo quanto anticipato dal giornalista di ITV Chris Ship, Carlo, Camilla, William e Kate Middleton parteciperanno alla première del film il prossimo 28 settembre a Londra, presso la Royal Albert Hall. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo aver incontrato la Regina in occasione delle Olimpiadi di Londra del 2012 e dopo aver posato in compagnia del Principe Carlo nel 2019, alimentando i rumors su un suo possibile cameo nell’ultimo film della saga, è certo che all’anteprima mondiale di No Time to Die, il nuovo capitolo di 007, l’ultimo con protagonista Daniel Craig, saranno presenti quattro membri della famiglia reale. Secondo quanto anticipato dal giornalista di ITV Chris Ship, Carlo, Camilla, William e Kate Middleton parteciperanno alla première del film il prossimo 28 settembre a Londra, presso la Royal Albert Hall.

