No, il Senato non ha approvato un emendamento che punisce le critiche su Internet (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il 22 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un messaggio circolato sull’app di messaggistica istantanea. Il testo del messaggio riporta la notizia della presunta approvazione in Senato di un emendamento al «cosiddetto pacchetto sicurezza (D.d..L. 733)», proposto dal Senatore dell’Udc Gianpiero D’Alia («che non fa neanche parte della maggioranza al Governo… il che la dice lunga sulle alleanze trasversali del disegno liberticida della Casta») e «identificato dall’articolo 50-bis: “Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo Internet”». Secondo l’autore del messaggio, l’emendamento punta a punire «qualunque cittadino che dovesse invitare attraverso un blog (o un profilo ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il 22 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un messaggio circolato sull’app di messaggistica istantanea. Il testo del messaggio riporta la notizia della presunta approvazione indi unal «cosiddetto pacchetto sicurezza (D.d..L. 733)», proposto dalre dell’Udc Gianpiero D’Alia («che non fa neanche parte della maggioranza al Governo… il che la dice lunga sulle alleanze trasversali del disegno liberticida della Casta») e «identificato dall’articolo 50-bis: “Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo”». Secondo l’autore del messaggio, l’punta a punire «qualunque cittadino che dovesse invitare attraverso un blog (o un profilo ...

simonebaldelli : È passato un anno dal #Referendum sul #tagliodeiparlamentari. Zero correttivi. Zero adeguamento dei regolamenti.… - RobertoBurioni : Mentre ci troviamo un grave pericolosanitario, sociale ed economico il Senato ospita un convegno dove vengono racco… - RobertoBurioni : @danielebanfi83 Penso che un Presidente che non si preoccupa dei contenuti del convegni che si svolgono nel Senato… - ghio_igor : @ManfrediPotenti @LegaSalvini @LegaCamera @Montecitorio @matteosalvinimi @mariololini @SusannaCeccardi @LNToscana… - DanielePG_Z : RT @dottorbarbieri: MODALITÀ DI CONTROLLO #GREENPASS (in via di approvazione) 'L’assistente parlamentare ha il dovere di convincerlo a no… -