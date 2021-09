Nino D' Angelo | Scappai da Napoli quando la camorra sparò dentro casa mia

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 settembre 2021)D'ha rivelato il vero motivo per cui è andato via da: 'Lamia, nella stanza di mio figlio che dormiva'. Nonostante sia un'icona della musica napoletana,D'si sente ancora sottovalutato in Italia: il cantante si è raccontato al Corriere della Sera rivelando che uno dei motivi per cui andò via dafurono le minacce della. D'tra le altre cose ha dato voce alla sua amarezza per essere ancora ignorato da gran parte dei critici musicali italiani. Nel 1986D'andò via da, costretto a fuggire per timore che lapotesse fare ...