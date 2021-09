Advertising

Sneakers_Mag : La Maison fondata da Kenzo Takada dà il benvenuto a Nigo come nuovo direttore artistico. - cocoa_key : RT @vogue_italia: È Nigo il nuovo Direttore Artistico di KENZO. Ecco che cosa ci aspettiamo da lui?? - VanityFairIt : Il designer giapponese è approdato alla direzione della maison fondata dal leggendario Kenzo Takada, portando con s… - ForexOnlineMeIt : Chi è Nigo, il nuovo direttore creativo Kenzo (e primo giapponese dopo il grande Kenzo Takada) - vogue_italia : È Nigo il nuovo Direttore Artistico di KENZO. Ecco che cosa ci aspettiamo da lui?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nigo nuovo

Vanity Fair Italia

Non credete che sia l'accessorio perfetto per illuminare le giornate d'autunno che ci aspettano? #SwatchXSupriyaLele Fashion Pills: martedi eè ildirettore artistico di Kenzo (...Chi è, ildirettore creativo di Kenzo Come ha raccontato Sidney Toledano in una nota: 'L' arrivo di un designer giapponese di grande talento ci permetterà di scrivere uncapitolo ...Nigo, il designer giapponese è approdato alla direzione della maison, portando con sé il proprio background streetwear e pluri-creativo.Saucony Originals celebra la creatività individuale e la forza dirompete della libera espressione di se stessi con la campagna FW21.