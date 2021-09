Niente stipendio per chi è senza green pass ma nessuna sospensione dal lavoro (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set – Niente stipendio per chi è senza green pass – obbligatorio per tutti i lavoratori dal 15 ottobre – ma la sospensione dal lavoro è stata espunta dal decreto. Prima di arrivare al Colle per la firma e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dunque, il decreto che impone il green pass per poter lavorare, sia nel settore pubblico che in quello privato, è stato un minimo “alleggerito” sul fronte delle sanzioni. Il testo modificato dunque è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto sarà in vigore fino al 31 dicembre. green pass, Niente stipendio per chi non ce l’ha ma dal decreto sparisce ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set –per chi è– obbligatorio per tutti i lavoratori dal 15 ottobre – ma ladalè stata espunta dal decreto. Prima di arrivare al Colle per la firma e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dunque, il decreto che impone ilper poter lavorare, sia nel settore pubblico che in quello privato, è stato un minimo “alleggerito” sul fronte delle sanzioni. Il testo modificato dunque è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto sarà in vigore fino al 31 dicembre.per chi non ce l’ha ma dal decreto sparisce ...

