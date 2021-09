Niente “schwa”e lingua neutra | la lezione della Baviera contro i diktat gender Murgia prenda nota

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Chissà se esiste una Michelain Germania che insiste come un picchio sule le desidenze neutre“neo”? Perché subirebbe una netta smentita dalle istituzioni culturali, diversamente di quanto accada da noi. Capita infatti che il governo regionale di Monaco diabbia appena preso posizionel’indottrinamento delggio «inclusivo». E ha lanciato un avvertimento alle università e alle accademie che operano sul territorio del Libero Stato di: gli studenti che non adoperano gli asterischi o le schwa, che non declinano i nomi anche al femminile ma che insisteranno con l’uso tradizionale delle desinenze al maschile non dovranno ricevere voti più bassi. Che il tedesco tradizionale si salvaguardato. Una bella ...