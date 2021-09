Nicole Richie | 40 anni di fuoco

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il classico momento che arriva a ogni festa di compleanno: spegnere le candeline della torta. La festeggiata in questo caso è Nicole Richie, stilista, personaggio tv e attrice statunitense, protagonista del party organizzato per il suo suo 40esimo compleanno. Peccato che la scena si sia tramutata in un istante da commedia a tragedia: soffiando le candeline, infatti, Nicole Richie si è avvicinata troppo alle fiammelle e i suoi bei capelli biondi hanno preso fuoco.