Nico Gonzalez | sprazzi da fuoriclasse | ma c’è da migliorare il carettere

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Una partita dai due volti: devastante nel primo tempo, ingenuo nella ripresa. E’ il giudizio su, calciatore della Fiorentina che si è messo in mostra (nel bene e nel male) nella partita contro l’Inter. La gara si è conclusa sul risultato di 1-3: nel primo tempo molto meglio la squadra di Vincenzo Italiano che passa in vantaggio con Sottil su grandissima giornata proprio di, nella ripresa la compagine di Simone Inzaghi si scatena e ribalta il risultato con Darmian, Dzeko e Perisic. La sconfitta non cambia il giudizio sulla Fiorentina che può essere considerata la vera sorpresa di questo avvio di stagione. Fenomeno, ma… Foto di Claudio Giovannini / Ansaè stato protagonista di una partita super dal ...

spinge in maniera molto evidente Skriniar. L'azione, secondo la rosea, era irregolare, ed il gol non andava convalidato. La situazione si aggrava ancora di più se si considera che anche ...soprattutto a, perché? Perché reagire così, in un momento così delicato della partita? Queste sono ingenuità che si pagano, e onestamente sono molto più arrabbiato per l'...Una partita dai due volti: devastante nel primo tempo, ingenuo nella ripresa. E’ il giudizio su Nico Gonzalez, calciatore della Fiorentina che si è messo in mostra (nel bene e nel male) nella partita ...I viola archiviano la sconfitta interna con l'Inter ripartendo da quanto di buono fatto nei primi 45'. E con la rinnovata consapevolezza di quanto sia rischioso non chiudere i ...